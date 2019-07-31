د.وائل محمد رضا يكتب : الضمير الميت !!!



وأصحاب الضمير الميت هم من يرشون مبيدات مسرطنة علي المحاصيل ويدمروا صحة الشعب المصري .

وأصحاب الضمير الميت هم من يحقنون الفراخ بالهرمونات لزيادة حجمها في وقت قصير ليحققوا ثراءا سريعا .

وأصحاب الضمير الميت هم من لا يتقون الله في عملهم ويقوموا بتعطيل مصالح المواطنين ويأخذوا الرشاوي ويعطوا الحق لغير أهله .



وأصحاب الضمير الميت هم تجار الدين الذين يملئون عقول أبنائنا بكلمات مغلوطة عن ديننا الإسلامي الحنيف ويبثوا سموم الحقد والكراهية في قلوبهم ضد أبناء الشعب من رجال القوات المسلحة والشرطة المدينة.

وأصحاب الضمير الميت هم تجار السلاح الذين يبيعونه لأبنائنا لكي يستخدموه في الأخذ بالثأر ويوجهوه لصدورهم.



وأصحاب الضمير الميت هم تجار المخدرات الذين يبيعون سمومهم لأبنائنا من الشباب والأطفال لكي يدمروه وحتي تكون عقولهم مغيبة وغير مدركين لما يحيط بالبلاد من أخطار محدقة بهم .



وأصحاب الضمير الميت هم من يقدموا أنفسهم علي أنهم مطربون ويقدوموا أغاني سيئة الكلمات والألحان والمعاني لتدمر أجيالا من الشباب وتجعل سلوكياتهم سيئة .



وأصحاب الضمير الميت هم صناع الدراما الرخيصة الذين يقدمون دراما سيئة تدمر ولا تبني ويحاولوا أن يبرزوا مساوئ المجتمع ويقدموها علي أنها إبداع ... والإبداع منهم برئ .



وأصحاب الضمير الميت هم من يحطمون الشباب الكفء والنشط الذي يحب بلده حبا كثيرا ويريد الخير لها وهم يريدون الشر لها بما يفعلونه من تعيين أهل الثقة في المناصب التي لا يستحقونها . هؤلاء أيضا أصحاب الضمير الميت لأنهم بما يفعلونه يدمرون أجيالا وأجيالا من الشباب ويجعلونه حانقا علي بلاده لعدم تعيين الكفاءات وأصحاب الخبرات للنهوض ببلدنا الحبيبة مصر لترتقي بين مصاف الدول الكبري والعظمي بإذن الله تعالي .

مع خالص تحياتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحامي الشعب المصري العظيم.



رسالتي الثامنة لأصحاب الضمير الميت الذين يريدون تدمير مصرنا الحبيبة .فأصحاب الضمير الميت هم من يلقون بمخلفات الهدم والبناء في الطرقات التي كلفت الدولة المليارات لإنشائها وتسبب حوادث خطيرة جدا للمواطنين .