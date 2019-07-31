شريف مدكور والسرطان.. حكاية 3 شهور بداية من "حاجة بسيطة" وحتى "شعري بيقع"

مع نهاية شهر أبريل الماضي، فاجأ الإعلامي شريف مدكور محبيه، حينما أعلن إصابته بورم لا يعرف نوعه إذا كان حميدًا أم خبيثا بالقولون، وكان ذلك من خلال صورة له بأحد المستشفيات، بعد خضوعه لفحوصات طبية استمرت 9 ساعات غادر بعدها إلى منزله .



الإعلان عن المرض



وبث شريف مدكور خلال مقطع الفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه "عندي مشكلة وجود ورم بسيط في القولون، وانا بخير وصحة جيدة"، وعبر مداخلات إعلامية عبر عن أن مرضه "حاجة بسيطة" وأن المرض "هدية من الله وأرفض العلاج في الخارج ".



طمأنة جمهوره



وحرص الإعلامي شريف مدكور بعدها على طمأنة محبيه، بفيديو بث مباشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك، قال فيه: "أود أن اشكر جميع الأشخاص الذين اتصلوا بي اليوم كي يطمئنوا عليّ، وأشكر من زارني في المستشفى، وأشكركم كثيرا، محبتكم تعني الكثير لي". وتفاعل جمهور شريف مدكور مع ما قاله ودعو له بتمام الشفاء والصحة .



مظاهرة إلكترونية



وتصدر صفحات التواصل الاجتماعى، مظاهرة تعاطف ودعاء فى حب الإعلامى شريف مدكور، حتى أكبر منتقديه .



رد فعل أسرته



وكشف شريف مدكور، خلال لقاء تليفزيوني، أن والده طلب منه التوقف عن العمل، إلا أنه قال له بأن هناك ضيوفا فى الاستديو، ولا يستطيع أن يتركهم، ليؤكد أن والده كان قلقًا عليه للغاية، واندهش من رد فعله عندما أخبره بأن الأطباء أكدوا أن إجراء التحليل أظهر ذلك المرض .



التنبؤ بالمرض



وتابع خلال لقائه التليفزيوني، أنه كان متنبئا بمرضه "فى إحدى الحلقات قمت بحلق شعر رأسي دعمًا لمرضى السرطان، حسيت وأنا بحلق أنى هاكون زيهم فى يوم من الأيام وكان شعور مختلف جدًا ".



قبل الجراحة



وظهر شريف مدكور خلال برنامجه، قبل إجراء الجراحة، "4شارع شريف"، وشكر الجمهور قائلا "أنا لا اشعر بأي ألم، لذلك سوف أعمل في رمضان، لأن العمل عبادة، وأول رسالة ... من ربنا، وان شاء أنا هعمل عملية فى أول أسبوع فى رمضان، وان شاء الله هكون زي الفل ".



إجراء الجراحة



وبداية شهر مايو، أجرى شريف مدكور الجراحة الدقيقة، ووجه رسالة إلى جمهوره، فى أول ظهور له .



وظهر شريف مدكور فى "لايف" على إنستجرام وهو بالمستشفى الذى أجرى به الجراحة قائلا "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكوا .. الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله ابقى كويس .. عايز أشكر الناس اللى دعولى .. ربنا يخليكوا ليا.. إن شاء الله ابقى كويس .. كل سنة وانتوا طيبين .. ورمضان كريم ".



العودة للعمل



ونهاية شهر يونيو، عاد "مدكور للعمل مرة اخري، عبر قناة «الحياة»، وتحدث خلال تقديمه عن ضرورة مواصلة الإنسان حياته وعمله وسط أي ظروف حتى وإن كانت صحية "لما طلعت وقولت للناس إني عندي سرطان، مكانوش مستوعبين إزاي أنا قلت الخبر كده عادي وبكمل الحلقة بتاعتي بشكل طبيعي.. أنا حاليًا بقدم البرنامج وأنا تعبان شوية وأخدت جلسة علاج كيماوي من 3 أيام، بس لما بنزل الشغل بهدى ".



بدء العلاج الكيماوي



منتصف الشهر الحالي، نشر "مدكور"صورة له اثناء تلقيه اولي جلسات العلاج الكيماوي ، وهو ما استقبله جمهوره بالدعاء له بسرعة الشفاء



مرض آخر



وخلال فترة مرضه، أعلن أيضا الإعلامي شريف مدكور، إنه أصيب بقطع في شبكية العين وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدما كتب عبر حسابه الشخصي: "بطمن الناس إن الشبكية مالهاش علاقة لها بالكيماوى ولا السرطان، خاصة إنى تلقيت الكثير من الرسائل للاستفسار عن سبب القطع فى الشبكية قطع في الشبكية.. نعمة وفضل ”.





مضاعفات المرض



مؤخرا نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه على فيسبوك، أعلن من خلاله تفاصيل جديدة حول رحلة علاجه من مرض السرطان، وفي بداية الفيديو قال إنه يتلقى العلاج الكيماوي في إحدى العيادات الخاصة بشارع التحرير، ووجه شريف مدكور نصيحة لمن يتلقون علاج الكيماوي بأخذ نوع من الدواء (وضحه في الفيديو) لمنع الترجيع (القيء) بعد جلسة الكيماوي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الدواء غالية، لكنه يقلل الشعور بالتعب بعد الجلسة .

