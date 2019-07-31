انتشار شوادر بيع المواشي في مطروح قبل عيد الأضحى.. أغنام البرقي في الصدارة لتميزها.. سعر الأضحية يتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه.. والأعلاف كلمة السر..صور

اقبال ملحوظ على شراء الأضاحي قبل العيد بأيام

- أهل مطروح يفضلون الأغنام والماعز عن باقي المواشي

- أغنام البرقي تلقى قبولًا كبيرًا في الأسواق العربية والعالمية





ونظرا لجودة هذه الاغنام يحرص عدد من المصطافين علي القدوم لمحافظة مطروح قبل حلول عيد الاضحى اما لشراء اضحيته من اغنام البرقي لذبحها بمحافظته او لذبح اضحيته بمطروح .



ويوكد سلومة الجراري من اهالي مطروح وتاجر اغنام ان الاقبال حاليا علي الشراء بدأ في الارتفاع التدريجي فمنذ اسبوع كان الاقبال ضعيفا لافتا الي تزايد حركة الشراء.



تباين في الأسعار



واضاف ان سلالة أغنام "البرقي" يتزايد عليها الطلب خاصة ، وانها تعد من أجود لحوم الضأن في الشرق الأوسط، بلحومها ذات الطعم الطيب وقلة الدهون، فضلًا عن القيمة الغذائية بسبب المراعى الطبيعية.



وعن اسعار الاضاحي هذا العام يقول قدورة حمد من اهالي مطووح وتاجر بيع اغنام ان أسعار الماعز التى تجوز كأضحية تبدا من 1500 جنيه إلى 4000 جنيه، بينما جاءت أسعار الأغنام البرقى من 3000 جنيه إلى 4500 جنيه حسب العمر والحجم وكثافة اللحوم والوزن للأضحية .



ارتفاع أسعار الأعلاف



واضاف ان الاقبال علي شراء الابقار والابل للاضحية قليل جدا خاصة مع طبيعة بدو مطروح الذين يفضلون الاغنام والماعز فهو الطعام المفضل اليهم لافتا ان غالبية مواطني المحافظة يحرصون علي شراء الاضحية او تربيتها بالمنزل فعدد قليل جدا لا يقوم بذبح اضحية خلال العيد.



وأشار ان ارتفاع العلف السبب في ارتفاع الاغنام وليس كما يدعي البعض طمع التجار ولكن المربين معذورون في رفع اسعارهم.

تشهد محافظة مطروح انتشار شوادر بيع الأضاحي التي أنشأها التجار استعدادا لعيد الاضحى مع اقبال المواطنين علي هذه الشوادر وسوق الاغنام الرئيسي بمنطقة الخروبة لشراء الاضحية.ولا يكون الاقبال علي الشراء مقتصرا علي أبناء مطروح فقط بل يقبل عليه أبناء المحافظات الأخرى ايضا وذلك لوجود أغنام البرقى والتي تعد من أفضل أنواع الأغنام والذي تشتهر بها المحافظة والتي تلقي قبولًا كبيرًا في الأسواق العربية والعالمية أيضا.