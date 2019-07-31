نسليهان اتاغول بطلة «ابنة السفير» بجانب أنجين أكيوريك

تعاقدت الفنانة نسليهان اتاغول علي البطولة النسائية لمسلسل ابنة السفير، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الفترة القادمة.



وبدأت اتاغول عقد جلسات عمل مع بطله انجين اكيوريك للوقوف علي تفاصيل العمل والاستعداد لعدد من المشاهد الهامة.



وخصصت الشركة المنتج للعمل ميزانية صخمة لخروج العمل بشكل لائق بالنجاح الذي حققه اكيوريك في الفترة الأخيرة.



يذكر أن انجين أكيوريك، استطاعت أن يكون في عداد النجوم الأوائل في تركيا رغم أن حصيلته الفنية لا تحتوي على كثير من الأعمال.



وحصل "انجين" على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة سيول للدراما العالمية وثلاث جوائز لأفضل مسلسلات، وجائزة الفراشة الذهبية.