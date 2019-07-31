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رياضة

إثيوبى وتونسى.. CAF يخطر الزمالك بحكام مباراتي ذهاب وإياب تمهيدي دورى أبطال أفريقيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:28 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
محمد رشاد
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بحكام مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق ديكادها بطل الصومال في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير لقاء الذهاب ـ المقرر إقامته في جيبوتي يوم 11 أغسطس المقبل، طاقم تحكيم من أثيوبيا مكون من تيودروس ميتيكو ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي.

ويدير لقاء العودة ـ المقرر له في القاهرة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 ـ طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم يسري بوعلي حكمًا للساحة ويعاونه كل من أيمن إسماعيل وفوزي الجريدي، والحكم الرابع وليد الجريدي، وسيراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.

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