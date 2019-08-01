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أخبار البلد

تعرف على الشباب المبدعين المكرمين في المؤتمر الوطني للشباب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:57 ص
الرئيس السيسى بمؤتمر
الرئيس السيسى بمؤتمر الشباب
محمد عبد المنعم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع بتكريم عدد من الشباب المتميز، بمنحهم دروع التميز، وهم المهندسة زينب رمضان، أول مهندسة تعمل في محطة طاقة شمسية، وهيثم السيد، صاحب مشروع عربية الحواديت.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا، مريم عادل عزب بطل الفروسية الأوليمبية، والمهندس شريف العبد، ثاني مصري يتسلق قمة جبل إيفرست، وإبتسام فريد، الحاصلة على دكتوراه وتميز النساء في العمارة والإنشاء، ومحمد كيلاني، أول مصري عربي أفريقي يقطع مسافة ١٠٠ كم من القاهرة للعين السخنة بطرفى صناعي.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أوليفيا جرجس، الحاصلة على ميدالية فضية في أوليمبياد ٢٠١٧، ومنال مصطفي "دهب" تعمل علي عربية كبدة صغيرة في حارة وتحلم بأن تصبح مذيعة، وفرح الديواني، أول مطربة عربية تحصل على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس، وهديل ماجد، الحاصلة على العديد من الجوائز في الفن، ومريم كمال، فنانة متعددة المواهب.

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورًا تذكارية مع الشباب المكرم.

تعرف على الشباب المبدعين المكرمين في المؤتمر الوطني للشباب
تعرف على الشباب المبدعين المكرمين في المؤتمر الوطني للشباب
تعرف على الشباب المبدعين المكرمين في المؤتمر الوطني للشباب
تعرف على الشباب المبدعين المكرمين في المؤتمر الوطني للشباب
تعرف على الشباب المبدعين المكرمين في المؤتمر الوطني للشباب
تعرف على الشباب المبدعين المكرمين في المؤتمر الوطني للشباب

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