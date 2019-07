قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

وضعت الممثلة الأمريكية لينا دونهام، النجم العالمي براد بيت في موقف محرج بعدما قامت بتقبيله بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات مسبقة خلال العرض الخاص لفيلم Once upon a time in Hollywood في لندن.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هذه القبلة تعكس أسرارًا في كواليس الفيلم بين "براد" و"لينا"، خاصة أن النجم الأمريكي أصبح أعزب بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي.





ويشارك في بطولة فيلم once upon a time in hollywood، براد بيت وليوناردو دي كابريو، آل باتشينو، ومارجوت روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.





وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه ويجسده براد بيت.





وخلال الأحداث، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.