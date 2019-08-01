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فن

في شهر.. spider man : far from home يحقق مليار دولار

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
أعلن موقع box office mojo أن إيرادات فيلم spider man : far from home حققت مليارا و42 مليون دولار حول العالم بعد مرور شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 349,208,96 مليون دولار، أما في باقي القارات فوصلت إيراداته لـ 693,362,076. 

وتدور أحداث الفيلم حول الشخصية الرئيسية بيتر باركر ومجموعة من الأصدقاء؛ حيث يذهب (باركر) برفقتهم في عطلة صيفية إلى أوروبا الرائعة؛ حيث تبدأ قصة الفيلم، حينما يجد بيتر نفسه في محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد الشرير المعروف باسم (ميستيريو).

الفيلم من بطولة توم هولاند، جيك جيلنهال، زيندايا، صامويل جاكسون، وجايكوب باتالون.

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