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حوادث

اندلاع حريق في 3 منازل بسوهاج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:47 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
خالد رياض
أصيبت ربة منزل في حريق اندلع بـ٣ منازل بقرية شندويل مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بسبب ماس كهربائي. 

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية شندويل، وانتقل على الفور مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "محمد. ا. ف" 33 عاما عامل وتطايرت النيران لمنزلين مجاورين. 

وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، حيث نتج عنه إصابة "سهير. ع. ا" 55 عامًا ربة منزل، وتم نقلها للمستشفى المركزي، فضلاً عن نفوق 2 رأس أغنام ودابة وإحتراق بعض المنقولات المنزلية. 

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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