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فن

وجودك هو العيد.. نانسي عجرم توجه رسالة للجيش اللبناني

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:43 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سعيد فراج
وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة إلى الجيش اللبناني بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني.

وكتبت نانسي عجرم على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "«وجودك هو العيد .. الله يحمي جيش بلدي #الجيش_اللبناني».

ويحتفل لبنان اليوم بعيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس، بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.

وعلى جانب آخر، أعلنت الفنانة نانسي عجرم التحضير لحفلها المقبل، في تونس، مشيرة إلى أنه سيقام يوم 3 أغسطس.

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