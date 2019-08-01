وجودك هو العيد.. نانسي عجرم توجه رسالة للجيش اللبناني

وجودك هو العيد.

الله يحمي جيش بلدي #الجيش_اللبناني🇱🇧❤️ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 1, 2019

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة إلى الجيش اللبناني بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني.وكتبت نانسي عجرم على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "«وجودك هو العيد .. الله يحمي جيش بلدي #الجيش_اللبناني».ويحتفل لبنان اليوم بعيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس، بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.وعلى جانب آخر، أعلنت الفنانة نانسي عجرم التحضير لحفلها المقبل، في تونس، مشيرة إلى أنه سيقام يوم 3 أغسطس.