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كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن.. البيت الأبيض يكشف مفاجأة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:01 م
كامب ديفيد جديد لـ
كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن .. البيت الأبيض يكشف مفاجأة
سمر صالح
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الخميس ما كشفه البيت الأبيض الأمريكي حول مؤتمر كامب ديفيد الجديد لإعلان الشق السياسي لـ صفقة القرن وهو ما يعتبر مفاجأة.

وقال البيت الأبيض الأمريكي إنه من غير مقرر عقد مؤتمر للسلام في هذا الوقت كـ رد على التقارير التي أعلنت عقد مؤتمر في كامب ديفيد لتعزيز خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأبيض أن فريق خطة السلام الأمريكية سيقدم تقريرا إلى دونالد ترامب بعد عودته من الجولة التي بدأت بـ إسرائيل والأردن لمناقشة عدد كبير من الخطوات المقبلة الممكنة للبناء على نجاح ورشة البحرين للسلام.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، نفي أن يكون دونالد ترامب يخطط لعقد قمة سلام في الشرق الأوسط مع القادة العرب في كامب ديفيد، مشددا على أنه لم يتم التخطيط لقمة في الوقت الحالي.

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