رئيس جامعة القاهرة يكشف عن برنامج دولي مشترك بالتعاون مع جامعة شنغهاي الصينية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد 2019/2020 بالبرنامج الدولي المشترك "اللغة الصينية لإدارة الأعمال" بكلية الآداب، وذلك بالتعاون مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية وترتيبها 56 على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن البرنامج تابع للفرع الدولي للجامعة ويدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة التخرج من الجامعتين، ومضيفًا أن البرنامج يستهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على الاستجابة لسوق العمل المصرية والعربية والدولية ويقبل الطلاب بعد الالتحاق بكلية الآداب عن طريق مكتب التنسيق كما يقبل الطلاب الوافدين.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم طرح 3 برامج أخرى جديدة بكلية الآداب لتبدأ بهم الدراسة العام الجامعي المقبل وهي برنامج اللغة العربية وآدابها للناطقين بغيرها وبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى برنامج الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية وإليها، مشيرًا إلى أن الكلية كانت طرحت في العام الدراسي الماضي حزمة من البرامج بنظام الساعات المعتمدة وهي برامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية باللغة الفرنسية والترجمة التخصصية باللغة الإسبانية والترجمة التخصصية باللغة الصينية بالإضافة إلى الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة التي تم طرحها بالكلية لأول مرة بالعام الماضي، أقدم عليها أعداد كبيرة من الطلاب الذين تم قبولهم بالكلية ويعود نجاح تلك البرامج إلى طبيعة الدراسة بها وأنها غير موازية لبرامج الكلية، كما جاء طرحها استجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، فضلًا عن توافر الإمكانات البشرية والمادية لتلك البرامج.