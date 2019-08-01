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حوادث

قتله فوق السطح.. تتفق مع صاحب سوابق للتخلص من زوجها بالسلام

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:22 م
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
محمد صبري - إسلام مقلد
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تفاصيل القبض على زوجة وعشيقها قتلا زوجها أعلى عقار بالسلام.

وجاء فى بيان منذ قليل، أن قسم شرطة أول السلام تلقى بلاغًا بالعثور على شخص متوفى أعلى سطح أحد العقارات وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأحد المواطنين مقيم بذات العقار وتبين عدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل 37 سنة سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" وزوجة المجنى عليه ربة منزل 40 سنة مقيمة بذات عنوان المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت الثانية بوجود خلافات بينها وبين زوجها وفى سبيل ذلك اتفقت مع المتهم الأول على قتله مقابل مبلغ مالى.

وبتاريخ الواقعة تربص المتهم الأول للمجنى عليه أعلى سطح العقار وفور صعوده قام الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثًا ما به من إصابات والتى أودت بحياته واستولي على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأولي أيدها وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

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قتله فوق السطح.. تتفق مع صاحب سوابق للتخلص من زوجها بالسلام

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