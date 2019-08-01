ميرفت عسكر قائما بأعمال رئيس جامعة الزقازيق

تولت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، منصب قائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق لحين تعيين رئيسا للجامعة.



يذكر أن "عسكر" شغلت منصب رئيس قسم الكيمياء الحيوية سبتمبر 2011 بكلية الصيدلة ثم وكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث فبراير 2015 .



كما شغلت منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أبريل 2017 وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب في جامعة الزقازيق.