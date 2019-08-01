عمرو دياب يطرح بوستر جديدا بعنوان أنا غير

طرح المصور كريم نور بوستر جديدا للنجم عمرو دياب يحمل عنوان أنا غير، بالتزامن مع الحملة الدعائية لألبوم الهضبة الجديد.



فوجئ جمهور النجم الكبير عمرو دياب فجر اليوم بتسريب نسخة من أغنية "أنا غير" التي تحمل عنوان ألبومه الجديد.



وكان "الهضبة" قد طرح برومو الأغنية مؤخرًا ، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيس بوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.



وحققت النسخة المسربة من الأغنية انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



النسخة التي تم تسريبها لأغنية "أنا غير" هي ريمكس للأغنية وليست الأغنية الأصلية ، حيث سجل الهضبة نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى "ريمكس" مثلما حدث في ألبومه الماضي " كل حياتي" عندما صدرت أغنية "باين حبيت" بنسختين.

