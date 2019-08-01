ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح بوستر جديدا بعنوان أنا غير

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
نبيل العدوى
طرح المصور كريم نور بوستر جديدا للنجم عمرو دياب يحمل عنوان أنا غير، بالتزامن مع الحملة الدعائية لألبوم الهضبة الجديد.

فوجئ جمهور النجم الكبير عمرو دياب فجر اليوم بتسريب نسخة من أغنية "أنا غير" التي تحمل عنوان ألبومه الجديد.

وكان "الهضبة" قد طرح برومو الأغنية مؤخرًا ، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيس بوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.

وحققت النسخة المسربة من الأغنية انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

النسخة التي تم تسريبها لأغنية "أنا غير" هي ريمكس للأغنية وليست الأغنية الأصلية ، حيث سجل الهضبة نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى "ريمكس" مثلما حدث في ألبومه الماضي " كل حياتي" عندما صدرت أغنية "باين حبيت" بنسختين.
عمرو دياب يطرح بوستر جديدا بعنوان أنا غير

ترشيحاتنا

شكوك في وفاة الفنانة الشابة راما شاهين بطلة مسلسل بيت الحارة

السيسي لـ كبير مستشاري ترامب: مصر تدعم جهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أول رد من الكاف على قرار المحكمة الرياضية إلغاء إعادة نهائي دوري الأبطال

بـ تيشيرت كت.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالى.. وردود متابعيها

تكليف نظمي عبد الحميد بتيسير أعمال جامعة عين شمس

أرى الأموات والجن.. تصريحات صادمة لـ الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج