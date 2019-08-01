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عمرو عبد الحميد والديهي يرصدان نتائج مؤتمر الشباب على TeN الليلة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:06 م
الإعلاميان نشأت الديهب
الإعلاميان نشأت الديهب وعمرو عبد الحميد
سارة يسن
يقدم الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، حلقة جديدة من برنامج "المشهد"، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة "TeN".

ويستضيف الإعلاميان كبار الخبراء والمحللين السياسيين، للحديث عن توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، والإجابة على الأسئلة العامة، أبرزها: ماذا ربح الشباب من المؤتمر الوطني السابع ؟ وكيف تستفيد مصر من تجارب ملهمة للشباب المبدع؟

ويحل عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وطارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، ضيوفا في حلقة الليلة.

يذكر أن برنامج "المشهد" هو برنامج تليفزيوني يقدمه الإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي على قناة "TeN".

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