رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية مكبرة.. ويتوعد المخالفين.. صور

قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، حملة للتصدى للمباني المخالفة والمخالفين والخارجين عن القانون ، وكذا رفع الاشغالات بشوارع الحي .



وأوضح رئيس الحي لـ صدى البلد، أن الحملة شملت إيقاف إعمال مبان مخالفة بالعقار رقم (١٥) شارع الليث ، كما تم إيقاف رخصة هدم وذلك لعدم وجود مهندس مشرف على الهدم وحرصا على سلامة المبانى المجاورة للعقار رقم (١٥) شارع عبد الرحمن نصر من ترعه الجبل ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.



وحذر رئيس حى الزيتون المخالفين من أنه لا تهاون مع من يقوم بالبناء المخالف خاصة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية ، كما ناشد المواطنين عدم التعامل معهم وشراء الوحدات العقارية المخالفة حفاظًا على أرواحهم وأموالهم.



وفي سياق متصل قاد رئيس حى الزيتون حملة لرفع الإشغالات وفتح الطريق للمارة بشارعي ( نصوح - وجسر السويس ) ، وتم مصادرة إشغالات المحلات والباعة الجائلين وإيداعها بمخازن المضبوطات بالحي كما تم ضبط عدد من التكاتك بنطاق الحى وتمت مصادرتها.



وأعلن رئيس الحي ، عن تواجد لحوم وخضار بأسعار مخفضة بنطاق الحى ضمن مبادرة "هنساعد بعض معا ضد الغلاء" ، وتتوافر بها لحوم بلدية مذبوحة حية بسعر (٨٥) جنيها للكيلو تحت رعاية حزب مستقبل وطن.