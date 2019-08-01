رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية مكبرة.. ويتوعد المخالفين.. صور

قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، حملة للتصدى للمباني المخالفة والمخالفين والخارجين عن القانون ، وكذا رفع الاشغالات بشوارع الحي .
وأوضح رئيس الحي لـ صدى البلد، أن الحملة شملت إيقاف إعمال مبان مخالفة بالعقار رقم (١٥) شارع الليث ، كما تم إيقاف رخصة هدم وذلك لعدم وجود مهندس مشرف على الهدم وحرصا على سلامة المبانى المجاورة للعقار رقم (١٥) شارع عبد الرحمن نصر من ترعه الجبل ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.
وحذر رئيس حى الزيتون المخالفين من أنه لا تهاون مع من يقوم بالبناء المخالف خاصة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية ، كما ناشد المواطنين عدم التعامل معهم وشراء الوحدات العقارية المخالفة حفاظًا على أرواحهم وأموالهم.
وفي سياق متصل قاد رئيس حى الزيتون حملة لرفع الإشغالات وفتح الطريق للمارة بشارعي ( نصوح - وجسر السويس ) ، وتم مصادرة إشغالات المحلات والباعة الجائلين وإيداعها بمخازن المضبوطات بالحي كما تم ضبط عدد من التكاتك بنطاق الحى وتمت مصادرتها.
وأعلن رئيس الحي ، عن تواجد لحوم وخضار بأسعار مخفضة بنطاق الحى ضمن مبادرة "هنساعد بعض معا ضد الغلاء" ، وتتوافر بها لحوم بلدية مذبوحة حية بسعر (٨٥) جنيها للكيلو تحت رعاية حزب مستقبل وطن.
وأوضح رئيس الحي لـ صدى البلد، أن الحملة شملت إيقاف إعمال مبان مخالفة بالعقار رقم (١٥) شارع الليث ، كما تم إيقاف رخصة هدم وذلك لعدم وجود مهندس مشرف على الهدم وحرصا على سلامة المبانى المجاورة للعقار رقم (١٥) شارع عبد الرحمن نصر من ترعه الجبل ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.
وحذر رئيس حى الزيتون المخالفين من أنه لا تهاون مع من يقوم بالبناء المخالف خاصة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية ، كما ناشد المواطنين عدم التعامل معهم وشراء الوحدات العقارية المخالفة حفاظًا على أرواحهم وأموالهم.
وفي سياق متصل قاد رئيس حى الزيتون حملة لرفع الإشغالات وفتح الطريق للمارة بشارعي ( نصوح - وجسر السويس ) ، وتم مصادرة إشغالات المحلات والباعة الجائلين وإيداعها بمخازن المضبوطات بالحي كما تم ضبط عدد من التكاتك بنطاق الحى وتمت مصادرتها.
وأعلن رئيس الحي ، عن تواجد لحوم وخضار بأسعار مخفضة بنطاق الحى ضمن مبادرة "هنساعد بعض معا ضد الغلاء" ، وتتوافر بها لحوم بلدية مذبوحة حية بسعر (٨٥) جنيها للكيلو تحت رعاية حزب مستقبل وطن.