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فيديو يثير رعب السعوديين والنائب العام يتدخل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:28 م
صدى البلد
أحمد سيف الدين


أثار مقطع فيديو صور في أحد الأفراح في المملكة العربية السعودية رعب المواطنين مما دفع النائب العام السعودي للتدخل وإصدار أمر ضبط وإحضار بحق عدد من الذين ظهروا في المقطع المصور.

ووفقا لما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية، إظهر فيديو مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من سلاح ألي بشكل عشوائي في إحد الأفراح مما أثار غضب ورعب العديد من المواطنين ودفع ذلك النائب العام سعود المعجب، إلى إصدار توجيه عاجل بضبط وإحضار الأشخاص المتواجدين في الفيديو.

انتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الإجتماعي واستاء منه العديد لما يشكله من خطورة على من يحضرون في تلك المناسبات.

وأصدر النائب العام بيان جاء فيه ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية، موضحا أن النيابة ستعمل على معاقبة كل من يخالف الأنظمة بكل حزم.

كان النائب العام، قد أصدر بيانا سابقا، قرارًا باعتبار جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف. 


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