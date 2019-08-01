فيديو يثير رعب السعوديين والنائب العام يتدخل







#النائب_العام يوجه بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات. pic.twitter.com/OkLrte1cYj — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 1, 2019

أثار مقطع فيديو صور في أحد الأفراح في المملكة العربية السعودية رعب المواطنين مما دفع النائب العام السعودي للتدخل وإصدار أمر ضبط وإحضار بحق عدد من الذين ظهروا في المقطع المصور.ووفقا لما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية، إظهر فيديو مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من سلاح ألي بشكل عشوائي في إحد الأفراح مما أثار غضب ورعب العديد من المواطنين ودفع ذلك النائب العام سعود المعجب، إلى إصدار توجيه عاجل بضبط وإحضار الأشخاص المتواجدين في الفيديو.انتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الإجتماعي واستاء منه العديد لما يشكله من خطورة على من يحضرون في تلك المناسبات.وأصدر النائب العام بيان جاء فيه ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية، موضحا أن النيابة ستعمل على معاقبة كل من يخالف الأنظمة بكل حزم.كان النائب العام، قد أصدر بيانا سابقا، قرارًا باعتبار جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف.