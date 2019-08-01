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اليمن يعلن انضمامه إلى التحالف الدولي ضد داعش

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:57 م
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية انضمام الجمهورية اليمنية الى التحالف الدولي ضد داعش.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية - القول إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن.

وأضاف المصدر أنه "على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إلا أن الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

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