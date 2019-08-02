ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرا للقاعدة جنوبي اليمن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:10 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية قولها أإن قوات الحزام الأمني بإسناد من طيران الاباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة.

وذكرت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.

وكانت قوات الحزام الأمني في اليمن قد تعرضت لهجمات عديدة، تم التصدي لها بنجاح، بعد شنها حملات عديدة لمطارة المجاميع الإرهابية.

ترشيحاتنا

مضروب بالنار داخل سيارته.. الكشف عن المتهمين بقتل شاب أمام جامعة القاهرة

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

حالة استرخاء و تأمل .. رونالدو يكشف عن استعداداته لـ الموسم الجديد للدوري الإيطالي

توقعات الأبراج.. حظوظ برجي الجوزاء والثور خلال النصف الأول من أغسطس

قفشة يكشف تفاصيل ضغط ديسابر عليه للانتقال للزمالك

شاهد .. القرش الأبيض يغلق شاطئا في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان