ريحان: ضيوف الرحمن يبحثون عن المعرفة في مكتبة المسجد الحرام.. صور

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن حجاج بيت الله الحرام يقضي معظمهم شهرًا فى رحاب الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني، كما يقضون مدة كبيرة بمكة المكرمة.



وتابع:هنا يكون لديهم وقت كبير يستثمرونه فى الغذاء الروحى بوجودهم طوال اليوم بالمسجد الحرام ، ومن أجل هذا أنشأت المملكة العربية السعودية مكتبة المسجد الحرام كمنارة ثقافية لضيوف الرحمن على مساحة ألف متر مربع داخل الحرم المكى وتضم 30 ألف مجلد و 5600 عنوان ومديرها هو الشيخ الدكتور أحمد بن فهد الشويعر.



وأضاف أن المكتبة تأسست بأمر الملك عبد العزيز (رحمه الله) عام 1357هـ بجوار المسجد الحرام، ثم انتقلت إلى داخل المسجد الحرام بقرار من الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وافتتحت المكتبة 1يونيو 2013 فى عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بتشريف الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وتقع المكتبة بالدور الثانى بالحرم الشريف من توسعة الملك فهد (رحمه الله).



وتابع ريحان: هى مكتبة عامة تستقبل جميع شرائح المجتمع،وتشمل كتب إسلامية وأدبية وتاريخية وتراجم ودوريات علمية باللغة العربية وعدة لغات أخرى،وتضم مكتبة سمعية بها إسطوانات وأشرطة مرئية كالشرائح والصور والأقراص المدمجة،كما تضم قاعة الإطلاع ومكتبة إلكترونية بتجهيزات التقنية الحديثة،وتوفر خدمة النسخ الرقمى لما يحتاجه الباحث من مصادر.



كما تضم المكتبة الصوتية تسجيلات لأئمة ومشايخ المسجد الحرام من تلاوات ودروس بالحرمين الشريفين متوفر على أقراص مدمجة وأجهزة للاستماع لها داخل المكتبة كما تضم قسم للدوريات العلمية، وقسم للعلاقات العامة لتعريف الحضور بمقتنيات المكتبة وعرض الأجهزة المتطورة والكتب القيمة وصياغة الأخبار والتواصل لنشر الأخبار واستقبال الوفود وبها قسم خاص بتبادل الإهداءات العلمية وإعداد إهداءات المكتبة وتوزيع الإصدارات .



وقال تابع أن المكتبة تقوم على نظام دقيق للفهرسة والتصنيف لتجهيز وتنظيم مصادر المعلومات،التى يتم تسجيلها بالمكتبة طبقًا لقواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية وتصنيف ديوى العشرى (ط 21)، واستخدام الفهرس العربي الموحد للمشروع التعاوني بين المكتبات العربية لتسهيل عملية الفهرسة بين المكتبات العربية.



ونوه ريحان إلى أن المكتبة تقدم خدمة لذوى الاحتياجات الخاصة،من وجود جهاز قراءة للمكفوفين ويتضمن برنامجًا إلكترونيًا للقراءة والاستماع،بالإضافة إلى طابع برايل المخصص لهم وجهاز التكبير الإلكترونى لتكبير المستندات والكتب لضعاف البصر،وجهاز لتصوير الصفحات إلكترونيًا ونسخها، وتوفر المكتبة خدمة التصوير للكتب ورقيًا وإلكترونيًا ورقميًا ونسخ الكتب إلكترونيًا بالمجان مع توفير أسطوانات.



وأضاف: تقوم المكتبة بعرض كتب على الحجاج والزوار فى ساحات الحرم على عربات مستقلة (المكتبة المتنقلة) وتستقبل فصولًا طلابية من معهد الحرم المكى للتدريب العملى بالمكتبة، وتستقبل الزيارات المدرسية والهيئات التعليمية وتقدم خدماتها من السابعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل فى جميع أيام الأسبوع دون عطلات رسمية .

