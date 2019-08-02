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الخارجية البحرينية تدين القصف الصاروخي على منطقة البريقة جنوب غربي اليمن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:46 ص
الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية تدين القصف الصاروخي على منطقة البريقة
ا ش ا
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، اليوم /الجمعة/ القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر الجلاء في منطقة "البريقة"، والهجمات الإرهابية ضد مركز للشرطة في مدينة عدن باليمن، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن "خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية المتكررة التي ترتكبها ميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران و الجماعات الإرهابية الأخرى، والتي تعكس الإصرار على زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة كافة الجهود الهادفة لإحلال السلام بالجمهورية اليمنية الشقيقة".

وأكدت موقف مملكة البحرين الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 (2015)، بما ينهي كافة أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

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