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حوادث

ضبط 292 متهما هاربين من أحكام قضائية بالقليوبية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:00 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 292 متهما هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

كانت تعليمات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية لضباط إدارة البحث الجنائى بتكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وشنت حملة استهدفت عدد من مدن المحافظة وأسفرت عن ضبط 292 محكوما عليهم بإجمالى 940 أحكام منفذة 790 حكما جزئيا و 150 حكما مستأنف وتحصيل 18000 جنيه غرامات وتحرير 182 مخالفة.

كما أسفرت الحملات من ضبط ( 85 ) مخالفة بيانهم كالتالى ( 12 إشغال طريق – 15 بائع متجول – 50 إزالة فورية – 8 فرش مؤقت).

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