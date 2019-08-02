إطلاق مبادرة متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفي بجميع مدارس المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عن إطلاق مبادرة (متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفي) ، والتي تستمر خلال العطلة الصيفية على مستوى جميع مدارس المحافظة شاملة جميع المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية .



وقد صرح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بأهمية الأنشطة الصيفية للطلاب في استثمار أوقات الفراغ في ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، الأمر الذي يسهم في اكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم في أعمال مفيدة، من خلال مزاولتهم للأنشطة المختلفة.



كما أوضح حجازي ، أن خطة الأنشطة الصيفية تشمل جميع المراحل، وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلي، والأعمال اليدوية.



وأضاف أن هناك أيضًا أنشطة اكتشاف المواهب الفنية والتي تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة وغرس حب واحترام العمل اليدوي واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.