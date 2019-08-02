صفقة القرن صفعة العرب الأولى لترامب.. كوشنر يعود لأمريكا بخيبة أمل من الأردن ومصر.. عبدالله الثاني: متمسكون بحل الدولتين.. والسيسي: نؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

لا تراجع عن حل الدولتين

الرئيس السيسي:

مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الرئيس الفلسطيني:

لن نقبل بوساطة أمريكية

كوشنر:

ترامب معجب بالرئيس الفلسطيني ومستعد للتواصل معه

قام جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيارة إلى منطقة الشرق الاوسط، زار خلالها مصر والأردن وإسرائيل، ومن المتوقع أن تشمل زيارته كلا من السعودية وقطر والإمارات، يرافقه فى الجولة نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية، جاسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.





كوشنر يمرر صفقة القرن







وسبق لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن أكد أن جولة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتحقيق انضمام دول المنطقة، خاصة في الخليج، إلى خطة الولايات المتحدة الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم «صفقة القرن».









حل الدولتين مفتاح السلام







وأكد العاهل الأردني ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.









صدمة كوشنر في مصر







الصدمة ذاتها تلقاها عراب صفقة القرن في مصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.







واستقبل السيسي مستشار الرئيس الأمريكي بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي جيسون جرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، وبريان هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي.





قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية











المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل











مصر تدعم السلام بناء على حل الدولتين











الرئيس الفلسطيني يتحدث عن ترامب وكوشنر











فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية











كوشنر يتحدث عن أبو مازن











وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مضيفة أن الملك عبدالله أعاد التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.حضر اللقاء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، والوفد المرافق.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات، فضلًا عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.وأضاف المتحدث الرسمي أن جاريد كوشنر نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السيسي، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات. كما أشاد بالدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما، منوهًا بما حققته الدولة المصرية من نجاح في ترسيخ الاستقرار بمصر رغم الوضع الإقليمي المتأزم، وكذلك النجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية التي أحدثت طفرة في مجمل الأوضاع في مصر.كما استعرض جاريد كوشنر الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعيًا للدفع قدمًا بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.وأكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدمًا بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.على الجانب الآخر، فقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الشهر الماضي، انتقادات شديدة لمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، متهمًا إياهما «بالكذب»، مهددًا دولة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء الاتفاقيات التي وقعتها معا السلطة الفلسطينية.وقال «أبو مازن»، ردًا على اتهام كوشنر القيادة الفلسطينية بمحاولة إفشال ورشة المنامة الاقتصادية: «فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة»، متسائلًا: «ماذا قدموا في المنامة حتى يتهمونا بإفشاله».وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «سوا» الإخبارية: «ورشة كوشنر في المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، وكان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو حتى اليوم، لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل، فلم تكن واشنطن شريكًا فيه»، مشددًا على «ضرورة أن تعترف إدارة الرئيس دونالد ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرضًا محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار».وهدد الرئيس الفلسطيني بأنه «إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سنلغي العمل بها جميعًا».من جانبه قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «معجب جدا» بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام.وألمح كوشنر، في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف عقد الشهر الماضي، أيضا إلى أن خطة السلام الأمريكية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل، وذلك عقب استضافة البحرين للمؤتمر الاقتصادي الخاص بخطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم صفقة القرن.