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رياضة

تعثر مفاوضات الزمالك مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:24 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر بنادي الزمالك عن تعثر مفاوضات مسئولي القلعة البيضاء مع عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز، بخصوص ضمه إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر أن تعثر المفاوضات بسبب طلبات اللاعب المالية، حيث طلب مرعي الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك بشكل نهائي.

وكان الزمالك يسعى للتعاقد مع مرعي لتدعيم خط هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الأبيض في هذا المركز.

وشهد المؤتمر الصحفي الذى عقده مرتضى منصور رئيس الزمالك الأربعاء الماضى إعلان تعاقد ناديه مع 10 صفقات جديدة وهم: محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد العائدين من الإعارة ومحمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة السعودى والمغربى أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى وإسلام جابر لاعب المقاصة وكريم بامبو لاعب الإسماعيلى ومحمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد صبحى حارس بتروجيت .

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