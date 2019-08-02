ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخها بقيمة مليار يورو

قالت السلطات الألمانية اليوم الجمعة إنها ضبطت أكبر كمية كوكايين في البلاد تزن 4.5 طن بقيمة مليار يورو (1.11 مليار دولار) في مدينة هامبورج الساحلية.



وقال مكتب جمارك هامبورج إنه فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين جاءت من مونتيفيديو عاصمة أوروجواي وكانت متجهة إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا.



وأضاف المكتب في بيان أن وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة كوكايين مضغوط.



وقال المكتب "تمثل هذه الكمية الهائلة أكبر عملية منفردة من هذا النوع في ألمانيا".



وأضاف "جرى تدمير الكوكايين المصادر وسط إجراءات أمنية صارمة وشاملة".