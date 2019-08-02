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أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:46 م
محمد الناصر
محمد الناصر
أحمد سيف الدين
أعلن الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

ووفقا لما نشرته مواقع الأخبار التونسية، في نبأ عاجل، أعلن محمد الناصر الذي يتولى منصب الرئيس التونسي المؤقت خلفا للراحل الباجي قايد السبسي، بعد وفاته، حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بدء قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة الجمعة.

وقالت الوكالة إنه سيتم فتح أبواب لجنة الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

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