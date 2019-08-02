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حوادث

حملات أمنية لمكافحة المخدرات تضبط 5 قضايا بعدة محافظات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:34 م
مخدرات - حشيش
مخدرات - حشيش
ا ش ا
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 5 قضايا.

أسفرت جهود الحملات بمديريات أمن (الإسماعيلية – الإسكندرية – البحيرة – الجيزة) عن ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما 50 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو تزن 125 كيلو جراما، وضبط عاطل يتجر بالمواد المخدرة في دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية بحوزته 10 لفافات لمخدر البانجو تزن 20 كيلو جرام، وضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة في دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة بحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامى سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وبحوزته 125 جراما من مخدر الإستروكس و107 أقراص من عقار (كبتاجون) المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتجري مواصلة الحملات الأمنية.

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