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رياضة

شاهد.. قفشة ومتولي ينتظمان في مران الأهلي للمرة الأولى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
انتظم محمد مجدي «قفشة» ومحمود متولي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق، اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن انضمامهما، رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع محمود متولي، ومجدي قفشة، بالإضافة إلى المالي، أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة.

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