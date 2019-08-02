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أزهري يكشف حكم قص الشعر والأظافر لمن ينوي الأضحية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:36 م
حلاقة الشعر و الأظافر
حلاقة الشعر و الأظافر
خالد محيي الدين
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن موضوع تحريم قص الشعر والأظافر خلال الــ 10 أيام الأولي من ذي الحجة لمن يرغب في تقديمه أضحية العيد، موجود بالفعل في عدة كتب ولكن بآراء مختلفة.

وتابع، "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك رأيا يحبذ تلك الفكرة كونها مستحبة فقط، والذي يعتد به في الآراء المالكية والشافعية.

ونوه، إلي أن هناك رأيا ثانيا عند مذهب السادة الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.

لافتا، إلي أن مذهب الأحناف يقضي بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح.

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