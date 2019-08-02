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السلطات الليبية: إنقاذ 75 مهاجرًا غير شرعي قرب جزيرة فروة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:04 م
صدى البلد
أ ش أ

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي القطاع الغربي بالقوات البحرية، نقطة مصفاة الزاوية، اليوم الجمعة، من إنقاذ 75 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي من بينهم 3 نساء، وذلك شمال جزيرة فروة / 110 كيلومترات شمال غرب طرابلس/.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية - في بيان، أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة.

ولفت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.
ع خ/ر ح م ن

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