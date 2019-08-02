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أخبار العالم

مصرع قائد طائرة إطفاء أثناء إخماد حريق في فرنسا.. وماكرون يعلق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:34 م
طائرة اطفاء
طائرة اطفاء
رحيم يسري
لقي طيار تابع لرجال الإطفاء في فرنسا مصرعه، الجمعة، أثناء عمله على إحدى الطائرات للسيطرة على حريق في مقاطعة جينيراك.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" فإن الطيار الذي كان يقود مروحية للإطفاء، توفي إثر تحطم طائرته أثناء محاولة السيطرة على حريق هائل اندلع في نحو 800 هكتار من الغابات والمزارع في المنطقة.

فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث، فيما نعى رئيس الوزراء إدوارد فيليب الطيار البطل معبرا عن تضامنه مع عائلته.

من جانبه علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر قائلا " توفي طيار في مدينة جينيراك أثناء مكافحة النيران.. لقد وهب حياته لإنقاذ حياة الآخرين.. هذه هي الحياة اليومية لجميع رجال الاطفاء في فرنسا. تضامني مع العائلة ورفاق هذا البطل الفرنسي".

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