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محافظات

وسط استعدادات مكثفة.. رأس البر تستعد لاجازة عيد الاضحى

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:01 ص
رأس البر
رأس البر
زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن مدينة رأس البر بدأت في الاستعداد لاستقبال المصطافين من خارج المحافظة لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك.

وتم إعلان حالة الاستعداد القصوى حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، مضيفا أن رأس البر يتوافد اليها يوميا الآلاف من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو من خارجها حيث تقوم بشكل يومي بمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوحدة المحلية بالمدينة لتأمين الشواطئ وتوفير الخدمات المختلفة بها من معدات بحرية وتكثيف تواجد رجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف ومراكز تجميع الأطفال التائهين خاصة مع تزايد أعداد المصطافين بالموسم الصيفى لهذا العام.

وأوضحت ، انه تم إزالة كافة أوجه الإشغالات بشارعي النيل واللسان لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وتكثيف التواجد الأمني في كافة أنحاء المصيف.

وفى سياق متصل.. نجح رجال الإنقاذ خلال أمس من إنقاذ ١٨ حالة من الغرق بالإضافة إلى تسليم ١٦٧ طفل تائه الى ذويهم.

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