كافاني يحسم مصير نيمار مع فريق باريس سان جيرمان

أكد الأوروجوياني ادينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان، أن زميله في الفريق نيمار يمتلك الكثير من المهارات والأداء القوي ليقدمه مع فريق العاصمة الفرنسية.



وأضاف كافاني في تصريحات لصحيفة “لو بارزيان” الفرنسية : نيمار ولد طيب القلب وأمني أن يعطيه كل ماحدث تجربة قوية لينمو ويفكر جيدا قبل أن يخطو أي خطوة في المستقبل.



وأكمل تصريحاته : نيمار يمتلك الكثير ليقدمه مع باريس وارغب في استمراره معنا لنحقق القاب كثيرة، ويجب أن يعطي للنادي حقه حتى اليوم الأخير فيه.



واختتم كافاني تصريحاته قائلا: أنا لا أقدم المشورة إلى نيمار لكن الجميع يرتكب الأخطاء وهو مازال صغير السن ويتعلم علينا أن نسامحه وعليه أن يتعلم منها في المستقبل.