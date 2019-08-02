تنسيق 2019.. قواعد قبول الحاصلين على شهادة الابيتور

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، عن القواعد التي يتم على أساسها قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الألمانية(الأبيتور) ، سواء من مدراس داخل مصر أو خارجها، في تنسيق كليات 2019 .



يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الألمانية بمسمى ZEUGNIS DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE ، و لا تعامل الشهادة الألمانية الحاصل عليها الطالب بمسمىFACH HOCHSCHULREIFE كشهادة معادلة أجنبية ، بل أنها تعامل كشهادة ثانوية فنية يخضع القبول بها للشروط والقواعد المقررة لقبول الشهادات الفنية .



وتكون مدة الدراسة بهذه الشهادة 12 عاما دراسيًا ، ويتقدم الطلاب بأصل شهادة النجاح بالإضافة إلى المرفق المبين به الدرجات الحاصل عليها الطالب، على أن يتم تصديقهما من السفارة الألمانية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية ووزارة التربية والتعليم المصرية وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على هذه الشهادة من مدارس داخل جمهورية مصر العربية، أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهاداتهم من مدارس خارج مصر فيتم اعتمادها من الهيئات التعليمية التى تصدر الشهادة بهذه الدول ثم يتم تصديقها من السفارة المصرية بالدولة الكائن بها المدرسة التى حصل منها الطالب على الثانوية الألمانية وختم خارجية البلد .



أما عن طريقة حساب المجموع الاعتباري فهي كالتالي : عدد المواد المطلوبة بهذه الشهادة والتي يتم حساب المجموع الاعتباري على أساسها هي 7 مواد، ويجب أن تتضمن المواد المؤهلة الأساسية المطلوبة ، ويتم تقدير الدرجة الحاصل عليها الطالب فى كل مادة، بتحويل المعامل الذي حصل عليه الطالب فى المادة إلى درجات، وذلك من واقع مفتاح الدرجات الذي يرد بالشهادة ، ويتم احتساب ثلاث مواد من المواد التي تدرس بالشهادة(الأبيتور) كمستوى متقدم ويتم احتساب هذه المواد وفقا لأعلى الدرجات التي حصل عليها.



ويتم احتساب أي مادة من المواد الأربع الأخرى يحصل الطالب فيها على نسبة 85٪ على الأقل كمادة من مواد المستوى المتقدم، وبالنسبة للغة الألمانية يتم احتسابها كمستوى متقدم إذا حصل الطالب فيها على نسبة 75٪ على الأقل ، وتكون كل مادة من المواد التى تم اعتبارها مواد مستوى متقدم يضاف إلى درجتها 15 درجة إضافية.



ويشترط في جميع هذه المواد أن تكون من بين المواد المؤهلة للقبول بالجامعات المصرية ، ويمكن احتساب مادة واحدة فقط للطالب من مواد الصف العاشر، لتكملة المواد المؤهلة المطلوبة أو لاستكمال المواد السبعة المطلوبة فقط وليس لزيادة مجموع الطالب، ولا يضاف لدرجتها فى هذه الحالة أي درجات إضافية بغض النظر عن الدرجة التى حصل عليها الطالب فى هذه المادة .



ويتم جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد السبع للشهادة وكذلك الدرجات الإضافية لمواد المستوى المتقدم كما تم بيانه بعاليه ، ويتم قسمة حاصل الجمع الناتج من الخطوة السابقة على العدد(7)، فتنتج النسبة المئوية التى حصل عليها الطالب ، وتضرب النسبة المئوية الناتجة فى المعامل(4.1) للحصول على المجموع الاعتباري للطالب والمعادل لمجموع الثانوية العامة المصرية.