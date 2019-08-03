أبلة فايقة.. شريف مدكور ينشر صورة مع مدرسته

نشر شريف مدكور صورة عبر حسابه بموقع انستجرام مع مدرسته فايقة، والتى ظلت تدعو له يوم اجراءه لعميلة جراحية بعد إعلانه الإصابة بسرطان القولون.ونالت الصورة العديد من التعليقات، ومنها للفنان كريم فهمى والذى تمنى له الشفاء العاجل.مع نهاية شهر أبريل الماضي، فاجأ الإعلامي شريف مدكور محبيه، حينما أعلن إصابته بورم لا يعرف نوعه إذا كان حميدًا أم خبيثا بالقولون، وكان ذلك من خلال صورة له بأحد المستشفيات، بعد خضوعه لفحوصات طبية استمرت 9 ساعات غادر بعدها إلى منزله.وكشف شريف مدكور، خلال لقاء تليفزيوني، أن والده طلب منه التوقف عن العمل، إلا أنه قال له بأن هناك ضيوفا فى الاستديو، ولا يستطيع أن يتركهم، ليؤكد أن والده كان قلقًا عليه للغاية، واندهش من رد فعله عندما أخبره بأن الأطباء أكدوا أن إجراء التحليل أظهر ذلك المرض.