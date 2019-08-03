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اليوم.. موجة حارة ورياح تضرب الكويت

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:07 ص
موجة حارة ورياح تضرب
موجة حارة ورياح تضرب الكويت
سمر صالح
أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت عن موعد الموجة الحارة والرياح التي ستضرب الكويت.

توقعت الأرصاد الجوية حلول طقس شديد الحرارة اليوم السبت، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، وفيما تصل درجة الحرارة العظمى 48، تنخفض الصغرى إلى 33 درجة.

وتابعت الأرصاد أنه خلال الليل، سيكون الطقس حار إلى حار نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

وأشارت إلى أن ارتفاع موج البحر من 2 إلى 6 أقدام خلال النهار، ومن 2 إلى 5 أقدام خلال الليل.

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