إحالة مزوري الدكتوراه بمعهد المدينة العالي للإدارة بشبرامنت إلى الجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة باسم (مزورى الدكتوراه بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا)، والتى الغي على أثرها قرارين وزاريين لأول مرة فى تاريخ وزارة التعليم العالي والمتهم فيها اثنان من الأساتذة بأكاديمية المدينة للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت ومسئولة بوزارة التعليم العالي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادتي دكتوراه.





وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادتي دكتوراه منسوب صدورهما إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بأن أمدا المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بإنزالها على المحررين على غرار نظائرها الصحيحة وأمهر الشهادتين بخاتم شعار الجمهورية ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة.





كما أنهما قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لجامعة المنصورة بأن قام المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وأمهر به شهادتين الدكتوراه محل الاتهام السابق ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة واستعملا المحررين المزورين محل الاتهام الأولى فيما زورت من أجله بأن اعتدا بهما أمام إدارة المعاهده بوزارة التعليم العالي للترقية من درجة "مدرس مساعد" إلى "مدرس" وقد صدر بذلك قرارين وزاربين.





كما أن المتهمة الثالثة حال كونها من أرباب الوظائف العمومية "موظفة بالإدارة العامة لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي اختلست أوراق وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها (شهادتين الدكتوراه محل الاتهام الأول وارتبط ذلك بجريمة تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك بأن قامت بإضافة إسم المتهم الأول على إيصال استلام تلك الشهادتين بعد توقيع مندوب المعهد باستلامها وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي قيام الأخير باستلام الشهادتين وذلك على خلاف الحقيقة واشترك معها المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والتحريض وذلك لإتمام مشروعهم الإجرامي.





شهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته دلته على قيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير شهادتين الدكتوراه المنسوب صدورهما إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، وذلك حتى يتم ترقيتهم من وظيفة مدرس مساعد إلى مدرس وعند خشيتهما افتضح أمرهما، وقاما بالاشتراك مع المتهمة الثالثة والتي تعمل موظفة بالإدارة العامة لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي عن طريق التحريض، فقامت باختلاس الشهادتين المزورتين وقامت بالتزوير فى خطاب التفويض الصادر من المعهد لإيهام الغير أن مندوب المعهد هو الذي قام باستلام تلك الأوراق.



