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رياضة

المنيا يعود للتدريبات اليوم استعدادًا للممتاز ب

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:45 م
فريق المنيا
فريق المنيا
مالك خالد
يعود فريق المنيا بقيادة سمير كمونة، اليوم للتدريبات لاستكمال فترة الإعداد وتجهيز فريقه للموسم الجديد.

ويخوض الفريق مرانه في الخامسة عصر اليوم على استاد الجامعة، في بداية الأسبوع الخامس من استعدادات الفريق للممتاز ب.

وكان سمير كمونة قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، بعد انتهاء تدريبات الأسبوع الرابع.

ويسعى المنيا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد، وتقديم موسم جيد.

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