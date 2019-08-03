ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظة طرد ثلاثة سائحين روس من طائرة تركية

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:52 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة اندلاع شجار عنيف بين سائحين، على متن طائر قبل دقائق من إقلاعها.

ووفقًا لصحيفة "ديل ميل"، تم طرد ثلاث سائحين روس رجلان وسيدة، من طائرة بالخطوط الجوية التركية في اسطنبول، بعد اتهامهم بالتسبب في اعمال شغب داخل الطائرة، وذلك بحسب ما نقله الإعلام الروسي.

وتظهر لقطات مصورة من قبل أحد الركاب، مسافرون يحتشدون حول السائحين الروس المتشاجرين على متن الطائرة ، محاولين تهدئتهم ، وذلك خلال عودتهم إلى روسيا بعد قضائهم عطلتهم في تركيا.

و يمكن سماع صوت الأطفال عبر الفيديو وهم يصرخون بصوت عالي لتخوفهم من المشاجرة، حيث يتهم أحد المسافرين الذكور بضرب راكبة في حين كانت الطائرة على وشك الإقلاع من المطار التركي.

فيما هرع طاقم الطائرة نحو المشاجرة المندلعة لتهدئة الأمور ، حيث تم طرد السائحين الروس من الطائرة قبل إقلاعها من قبل شرطة المطار.

ترشيحاتنا

أندية الدوري تصدم اتحاد الكرة .. وترفض هذا المقترح

توهج جديد.. تريزيجيه يصنع ويقود أستون فيلا لفوز كبير على لايبزج.. شاهد

نشرة الحوادث.. قرار جديد من المحكمة بخصوص فتاة العياط.. والرقابة الإدارية تضبط موظفين فى رشوة

علمي وأدبي.. معلومات تفصيلية عن تنسيق المرحلة الثانية 2019

أبرزها مواعيد الدورى والكأس.. 11 قرارا من اجتماع عامر حسين مع الأندية

بطلة فيلم عنتر شايل سيفه.. قصة نافورة العشاق في إيطاليا فونتانا دي تريفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام

مكشوف بشكل ملفت.. مايا دياب تثير الجدل بفستان مثير علي البحر