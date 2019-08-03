شاهد.. لحظة طرد ثلاثة سائحين روس من طائرة تركية

كشفت لقطات صادمة لحظة اندلاع شجار عنيف بين سائحين، على متن طائر قبل دقائق من إقلاعها.



ووفقًا لصحيفة "ديل ميل"، تم طرد ثلاث سائحين روس رجلان وسيدة، من طائرة بالخطوط الجوية التركية في اسطنبول، بعد اتهامهم بالتسبب في اعمال شغب داخل الطائرة، وذلك بحسب ما نقله الإعلام الروسي.



وتظهر لقطات مصورة من قبل أحد الركاب، مسافرون يحتشدون حول السائحين الروس المتشاجرين على متن الطائرة ، محاولين تهدئتهم ، وذلك خلال عودتهم إلى روسيا بعد قضائهم عطلتهم في تركيا.



و يمكن سماع صوت الأطفال عبر الفيديو وهم يصرخون بصوت عالي لتخوفهم من المشاجرة، حيث يتهم أحد المسافرين الذكور بضرب راكبة في حين كانت الطائرة على وشك الإقلاع من المطار التركي.



فيما هرع طاقم الطائرة نحو المشاجرة المندلعة لتهدئة الأمور ، حيث تم طرد السائحين الروس من الطائرة قبل إقلاعها من قبل شرطة المطار.



