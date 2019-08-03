التعليم : استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تنفيذ بروتوكول التعاون بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020 في عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



ووجهت الوزارة مديري المديريات إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، كما تم التأكيد على تأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات، إضافة إلى ذلك سوف يتم تطبيق نظام مصاحب لتحسين الانضباط العام بين طلاب الصف الثانى والصف الثانى بالمدارس المختارة.



وفيما يلى بيان بالمدارس ال 27 المختارة: مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بمحافظة القاهرة ، ومدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية ، مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة ، ومدرسة بسيون الصناعيه بنين بمحافظة الغربية ، ومدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفيه بمحافظة كفر الشيخ ، ومدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية ، مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية ، مدرسة عرفه عبد المطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية ، ومدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط ، ومدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية ، ومدرسة بور سعيد الزخرفيه بمحافظة بور سعيد



ومدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعيه بمحافظة الإسماعيلية ، مدرسة السويس الصناعيه البحرية بنين بمحافظة السويس ، ومدرسة إمبابة الصناعيه بمحافظة الجيزة ، ومدرسة طاميه الصناعية بنين بمحافظة الفيوم ، ومدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف ، ومدرسة المنيا المعمارية الزخرفيه بنين بمحافظة المنيا ،و مدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط ، ومدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج



ومدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا ، ومدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر ، ومدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان ، ومدرسة مطروح الزخرفية المعماريه بمحافظة مطروح ، ومدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادى الجديد

، و مدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر ، ومدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء ، و مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء