3 مدربين مرشحين لقيادة الزمالك.. وأمير مرتضى يحسم القرار في فرنسا

رفض مجلس ادارة نادي الزمالك فكرة استقدام مدير فني أجنبي بجهاز معاون بالكامل خلال الفترة الحالية وسط البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.



واشترط مسئولو الزمالك اصطحاب مدرب مساعد فقط مع المدير الفني الأجنبي لتواجد أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى بجانب اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال والذي تم استقدامه منذ شهر تقريبًا.



وعلى مائدة الترشيحات عدد من المدربين أبرزهم الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز، والبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، وأخيرا البلجيكي تسيدومير يانوفيسكي.



كان طارق يحيي، تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد لحين استقدام مدير فني أجنبي، حيث يتواجد وفد من النادي برئاسة أمير مرتضى المشرف على الكرة في القلعة البيضاء، في فرنسا حاليًا لإنهاء التعاقد مع المدرب الجديد.