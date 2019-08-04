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أخبار العالم

حادث إل باسو.. تفاصيل جديدة في مذبحة تكساس وأسباب الجريمة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:08 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قال المدعي العام بولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون إنه جار التحقيق مع المشتبه به في حادث إطلاق النار في إل باسو، الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 آخرين.

وبحسب "سي إن إن"، أكد باكستون أن هناك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمشتبه به، وهو باتريك كروسيوس، شاب أبيض في الـ21 من العمر.

وأضاف أن تلك المنشورات قد تشير إلى الدافع وراء القيام بتلك المذبحة، وأن التحقيق لا يزال جاريا في هذا الصدد.

وقال جريج ألين قائد شرطة إل باسو إن السلطات حصلت على بيان من المشتبه به يفيد بأن هناك احتمالا بكونها جريمة تتعلق بالكراهية.

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حادث إل باسو.. تفاصيل جديدة في مذبحة تكساس وأسباب الجريمة

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