أولمبياد طوكيو 2020.. زى رياضي بتصميم إيطالي لفريق الفراعنة الأوليمبى

نجحت روابط الرياضة فى التعاقد مع مصممة الازياء ياسمين حازم (ايطالية من اصل مصرى) لتصميم الملابس الرياضية للاعبى ولاعبات فريق الفراعنة الاوليمبى، والذى يضم بين صفوفه 10 لاعبين ولاعبات مرشحين للحصول على ميداليات فى اولمبياد طوكيو 2020، دعما للمظهر الحضارى لابطال مصر.



تعكف ياسمين على الانتهاء من عدد التصميمات المتميزة حتى يتم العمل على الاختيار فيما بينها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ، ويتم التنفيذ من خلال احد المصانع الكبرى المتخصصة فى تصنيع الماركات العالمية والتى تصدر انتاجها للخارج .



يأتى ذلك فى إطار حرص روابط الرياضية على ظهور أبطال مصر بصورة لائقة ومشرفة فى المحافل الدولية فى زى رياضى بنكهة إيطالية وطابع مصرى.