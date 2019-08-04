ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعادة تشكيل مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة صافي وهبة لمدة 3 سنوات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:40 ص
مصر و الكويت
مصر و الكويت
ولاء عبد الكريم
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس صافي وهبة، رئيس مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير وعضوية كلٍ من الدكتور حلمي محمود ندا، شركة الادبية للإدارة البحرية الدكتورة مي محمد البطران، عضو مجلس النواب،المهندس محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب،المهندس حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ومحمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، حسن عبد الله، رئيس بنك العربي الافريقي الدولي السابق،هشام أحمد عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، بالإضافة إلى عمرو يوسف الجنايني، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، ونضال محمد الأعسر، الرئيس التنفيذي لبنك المصري الخليجي، ياسر عبد القدوس الطيب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي و عبد المحسن ابو الحسن، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأهلية بالكويت.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خاصة وأن الكويت تأتى في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربي لمصر خلال عام 2017، كما يعكس القرار أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت.

وقد روعي في تشكيل المجلس اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكويت الأمر الذي ينعكس إيجابًا في تعزيز حركة التدفقات التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات.

ترشيحاتنا

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

تعليمات صارمة.. الحفاظ على الاستادات لاستضافة المباريات المحلية بنفس مستوى البطولة الأفريقية

تحذيرات من حدوث كارثة بشرية.. فى عالم متغير مناخيا أغسطس 2019 الأشد حرارة

ماطلا في تسليم المشروع للحصول على رشوة من المقاول.. تفاصيل القبض على موظفين بمياه بني سويف

تمثيلية أم حادث .. فيديو يحير رواد تويتر في السعودية

بعد ساعات من حادث تكساس .. مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بـ أوهايو.. فيديو

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

أضرار تناول الثوم.. صداع وعرق وإسهال

حزن وفزع في إل باسو.. كل ماتريد معرفته عن باتريك كروسياس منفذ مذبحة تكساس

موجز التوك شو.. مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. أحمد موسى يبكي على الهواء

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

حذرهم من إطلاق النار.. طفل يقدم مشهدا بطوليا في مذبحة تكساس

بريطانيون يسافرون للحج على الدراجات.. وأهالي المدينة يستقبلونهم بـ طلع البدر علينا

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

جريمة ببصمات ترامب.. التفاصيل الكاملة لـ مذبحة تكساس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة