الآلاف يحتجون في هونج كونج وتحذير من بكين

وأطلقت الشرطة أمس، السبت عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع نشطاء يرتدون ملابس سوداء في منطقة كولون.







وخرج الآلاف في مسيرة سلمية اليوم، الأحد، ببلدة تسيونج كوان أو بمنطقة الأقاليم الجديدة ملوحين بلافتات ومنشورات ملونة.

تظاهر الآلاف في شوارع هونج كونج اليوم، الأحد، بعد يوم من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة، فيما حذرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من أن بكين لن تدع الوضع يستمر على هذا الحال في المركز المالي الآسيوي الكبير.وتشهد المدينة التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني. وهناك دعوة لإضراب عام في هونج كونج غدا، الاثنين.وقالت الشرطة في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، إنها اعتقلت أكثر من 20 شخصا بسبب جرائم من بينها التجمع غير القانوني والاعتداء.وهلل المحتجون المتشحون بالسواد ودعوا إلى إضراب في عموم هونج كونج غدا، الاثنين.وقال جابرييل لي، وهو طالب يدرس التكنولوجيا ويبلغ من العمر 21 عاما: "نحاول مطالبة الحكومة (بسحب) قانون التسليم ومطالبة الشرطة بوقف التحقيقات والكف عن العنف".وأضاف أن ما يثير غضبه هو أن الحكومة لا تستجيب لأي مطلب من مطالب المحتجين ولا تحقق في عنف الشرطة.وأشعل المحتجون حرائق في الشوارع أمام مركز للشرطة وفي صناديق القمامة وأغلقوا مدخل نفق ليقطعوا شريانا رئيسيا يربط جزيرة هونج كونج بشبه جزيرة كولون.وأغلقت المتاجر في منطقة ناثان رود السياحية والتجارية التي تكون مزدحمة عادة في أيام السبت.وبدأت الاحتجاجات كرد‭ ‬غاضب على قانون التسليم الذي جرى تعليقه لكنها توسعت لاحقا للمطالبة بمزيد من الديمقراطية‭ ‬واستقالة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج.وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونج كونج منذ عودة المدينة للحكم الصيني قبل 22 عاما.