تركوه 15 سنة عايش لوحده.. جيران عجوز يعثرون على جثته داخل منزله بالمحلة

لقي عجوز في العقد الثامن من عمره مصرعه وحيدا إثر تعرضه لأزمة قلبية وغيبوبة مفاجئة حتي تعرضت الجثة لحالة التعفن بأطرافها والبطن مما دفع سكان منزل بمنطقة الدلتا "موقف طلعت" بمدينة المحلة بمحافظة الغربية إلى إخطار الجهات الأمنية لفتح باب الشقة الخاصة به وتم التأكد من وفاته طبيعيا دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة بشقة سكنية بالمنزل بمنطقة موقف طلعت حرب "الدلتا " بدائرة القسم.



كما باشرت القيادات الأمنية برئاسة اللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة ومأمور القسم والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة إلى مكان الحادث.



وكشفت التحريات الأمنية أن الجثة تدعي لرجل عجوز " م . ن " 70 سنة شبه متعفنة ومنتفخة البطن متواجدة على كرسي بجوار سرير غرفة نومه وحيدا.



وأدلي شهود عيان من جيران الشخص المتوفي أن أفراد أسرته تركوه يعيش وحيدا لمدة تزيد عن 15 سنة على الرغم من ظروف مرضه وإصابته بأزمات قلبية ونوبات صرع أو غيبوبة سكر.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الحادث وأمرت بدفن الجثة بمقابر عائلته وتسليمه لذويه لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

