إسلام يشنق نفسه بسبب إلحاح أسرته على زواجه بالشرقية

أقدم شاب علي التخلص من حياته بالانتحار شنقا داخل مسكنه بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان.



تم إخطار نيابة العاشر من رمضان، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء عاطف مهرن مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام شاب بالانتحار شنقا داخل مسكنه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وتحرر عن المحضر رقم 2454 إدارى القسم لسنة 2019.



تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية قيام" إسلام ال " 22 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة، ومقيم دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بالانتحار شنقا، بسبب إلحاح أسرته الدائم عليه بالزواج، لكونه نجلهم الوحيد ويعيش بمفرده فى الشقة، لكن رفض طلبهم أكثر من مرة لرغبته فى العمل أولا، وأمام الإلحاح المستمر منهما قام بالانتحار شنقا والتخلص من حياته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار للتشريح.