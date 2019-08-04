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رياضة

كأس الدرع الخيرية.. تفوق السيتي على الريدز في الشوط الأول.. وصلاح يهدر هدفين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:56 م
محمد السعيد
تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب ويمبلي، بكأس الدرع الخيرية.

جاء هدف مانشستر سيتي الوحيد عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وغاب الحظ عن النجم المصري محمد صلاح على ليفربول في الشوط الأول وأهدر هدفين محققين.

ويأمل محمد صلاح في التتويج بثاني ألقابه مع ليفربول، بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب توتنهام.

ويسعى ليفربول لتحقيق انطلاقة قوية بالفوز بكأس الدرع الخيرية، بينما يطمح مانشستر سيتي في حصد اللقب لمواصلة سيطرته المحلية على الالقاب، بعد التتويج بـ الرباعية الموسم الماضي.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة باعتباره بطلًا للدوري الإنجليزي والكأس، بينما يلعب ليفربول اللقاء باعتباره وصيف البريميرليج.

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